مقتل عنصر من الفصائل الموالية لأنقرة في هجوم مسلح من قبل مجهولين بريف عفرين شمال غرب حلب

مقتل عنصر من الفصائل الموالية لأنقرة في هجوم مسلح من قبل مجهولين بريف عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، هجوم مسلح نفذه مجهولون، على سيارة عسكرية تابع للجيش الوطني الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين شمال غرب حلب، ما أدى إلى مقتل مقاتل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وكان المرصد السوري وثق في 30 من الشهر الفائت، مقتل اثنين أثناء محاولتهما تفجير مقر عسكري لفيلق الشام الموالي لتركيا، في محيط قرية الباسوطة التابعة لمدينة عفرين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، حيث انفجرت المواد المتفجرة التي كانت بحوذتهما قبيل الانتهاء من عملهما في تفخيخ المقر ، كما أصيب عنصرين من فيلق الشام بجروح متفاوتة نتيجة هذا الانفجار أيضاً.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، انفجاراً نتيجة دراجة نارية مفخخة في شارع جنديرس بمدينة عفرين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.