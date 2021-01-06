مقتل عنصر من الفصائل الموالية لأنقرة وإصابة 4 مدنيين في انفجار جديد ضمن مدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، انفجاراً ضرب مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من “مديرية النفوس” بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 2 يناير/كانون الثاني، انفجاراً نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، الأمر الذي أدى لمقتل واستشهاد 5 أشخاص، هم مقاتل من الفصائل، و4 مواطنين (مواطنة وطفليها من مهجري دمشق ورجل آخر)، بالإضافة لإصابة 8 أشخاص آخرين بجراح متفاوتة.

وتشهد مناطق “نبع السلام”، انفلاتاً أمنياً متواصلاً ومتصاعداً منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.