مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا.. والأخيرة تجدد قصفها على ريف تل تمر

قُتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا برصاص عناصر “قسد” على محور قرية الشركراك شمال محافظة الرقة.

على صعيد متصل، جددت الفصائل الموالية لتركيا قصفها بالمدفعية على قريتي الدردارة وتل شنان في ريف تل تمر التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، على مناطق في قريتي الدردارة وتل كيفجي بريف تل تمر، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.

وكان المرصد السوري قد نشر في الثاني من الشهر الجاري، أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرية تل كيفجي الآشورية في ريف تل تمر الغربي التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.