مقتل عنصر من الفصائل في مشاجرة بمدينة جسر الشغور ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام غربي إدلب

محافظة إدلب: قُتل عنصر من الفصائل في اشتباكات بين عائلتين من قريتين متجاورتين بريف جسر الشغور غربي إدلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن شاب مسلح من قرية الكفير تهجم على أشخاص من قرية بزيت جنوبي جسر الشغور، وقتل شخص وأصاب آخر من أهالي قرية بزيت، ما أدى إلى تطور الاشتباكات وتحولها لثأر بين العائلتين، وفي سياق ذلك، تدخلت هيئة تحرير الشام لفض النزاع المتواصل منذ عشية عيد الفطر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إضافية.

ويأتي ذلك، في إطار انتشار السلاح والانفلات الأمني والفوضى ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، مقتل مدني وإصابة آخر، نتيجة مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح وسط مدينة الدانا الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل بريف إدلب الشمالي.

كما عثر أهالي على جثة طالب جامعي مهجر من مدينة داريا بريف دمشق، وعليها آثار طعن بأداة حادة، وذلك في مدينة إدلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.