مقتل عنصر من القوات الكردية بقصف تركي.. والقوات التركية والفصائل تجددان قصفهما على مواقع انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: قُتل عنصر من القوات الكردية، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها، أمس، جراء استهداف القوات التركية قرية السد بريف حلب الشمالي.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها بالأسلحة الثقيلة، على قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث سقطت قذائف في سموقة والسد وسروج والحصية وتل مضيق بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، اشتباكات بين قوات تحرير عفرين من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على محور كفرخاشر ومرعناز ضمن في ريف حلب، بينما قصفت القوات التركية المتمركزة في القاعدة العسكرية على أطراف مدينة مارع ضمن مناطق “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، محيط مخيم برخدام الذي يقطنه نازحين ومهجرين من عفرين، ما تسبب بحالة من الذعر بين سكان المخيم.

كما سقطت عدة قذائف مدفعية بالقرب من القاعدة العسكرية الروسية في قرية الوحشية، وقرية الوحشية وأم الحوش وحساجك ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.