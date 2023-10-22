مقتل عنصر من القوات الكردية في اشتباك مع فصائل “الجيش الوطني” على محور بريف حلب الشمالي

مقتل عنصر من القوات الكردية في اشتباك مع فصائل “الجيش الوطني” على محور بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتل عنصر من القوات الكردية، في قصف واشتباكات اندلعت خلال الساعات الفائتة بين الأخيرة وفصائل “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة على محور كفر كلبين بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

وتشهد محاور بريف حلب الشمالي بشكل شبه يومي قصف واشتباكات متبادلة بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة، وبين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، غالبا ما يسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى إصابة شاب بجروح، نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

كما أصيب عنصر من قوات النظام نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات البرية التركية، استهدف نقطة عسكرية لقوات النظام على محور قرية المياسة بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، في حين تم نقل العنصر المصاب إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.