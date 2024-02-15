مقتل عنصر من اللواء الثامن وإصابة شاب خلال الاشتباكات المسلحة الدائرة في بلدة محجة بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: قتل عنصر تابع لمجموعة منضوية تحت اللواء الثامن وأصيب شاب بجراح، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات النظام وبمساندة من اللواء الثامن من طرف، ومجموعة محلية مسلحة من طرف آخر في الأحياء الشمالية من بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

وقصفت قوات النظام، خلال ساعات الصباح الأولى، بقذائف الدبابات، الأحياء السكنية في الجهة الشمالية لبلدة محجة بريف درعا الشمالي، وسط حالة من الذعر والهلع بين المدنيين، بعد اقتحام العناصر الحي وإطلاق النار بشكل عشوائي، بحثاً عن مطلوبين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 34 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 52 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية