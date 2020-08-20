مقتل عنصر من “المخابرات العسكرية” جراء الاشتباكات مع مقاتلين سابقين لدى الفصائل شرقي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مقاتل سابق لدى الفصائل، ممن انضموا إلى “المخابرات العسكرية” عقب إجراء تسويات، وذلك جراء اشتباكات مع مقاتلين سابقين لدى الفصائل أيضاً في بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي، وسط استمرار المناوشات بين الطرفين حتى الآن.

وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى توتر كبير تشهده بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي، بين مجموعة مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل ممن انخرطوا بعد التسويات في صفوف “المخابرات العسكرية من جهة، ومجموعة أخرى من المقاتلين السابقين لدى الفصائل ممن اعتزلوا القتال عقب “التسويات”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المقاتلين المعتزلين أطلقوا الرصاص صباح اليوم الخميس على منازل تعود لعناصر “المخابرات العسكرية” في البلدة، كما جرى اعتقال 5 من المجموعة العاملة ضمن الأمن العسكري، ليقوم عناصر الأخير بالرد بحرق منازل مقاتلين معتزلين.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن مجموعة من المقاتلين السابقين في الفصائل المعارضة الذين انخرطوا في صفوف شعبة المخابرات العسكرية بعد التسويات، داهموا منازل المدنيين في بلدة أم ولد في ريف درعا، واعتقلوا 3 مدنيين من البلدة، واقتادوهم إلى المراكز الأمنية.