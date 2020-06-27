مقتل عنصر من “جيش الشرقية” وإصابة آخر بجراح جراء استهداف مسلح بريف الرقة الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف الرقة الشمالي، حيث عمد مجهولون إلى إطلاق النار على عنصرين في فصيل “جيش الشرقية” في أطراف بلدة حمام التركمان، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر بجراح.

وكان المرصد السوري وثق قبل أيام، مقتل واستشهاد 8 أشخاص بينهم 3 مدنيين على الأقل، جراء انفجار آلية مفخخة في بلدة تل حلف غربي رأس العين، كما أصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الفصائل الموالية لتركيا، تم نقل بعضهم إلى المشافي التركية والآخرين إلى مشفى رأس العين في مناطق “نبع السلام”.

ورصد المرصد السوري، صباح الأمس، انفجارا عنيفا في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف مدينة رأس العين (سري كانييه) الغربي، نتيجة آلية مفخخة انفجرت بالقرب من دوار البلدة ضمن منطقة سوق، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية، كما تسبب الانفجار بوقوع أضرار مادية كبيرة.