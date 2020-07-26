مقتل عنصر من حركة “أحرار الشام” جراء قصف صاروخي من قِبل النظام على محاور جبل الزاوية

وثّق المرصد السوري لحقوق مقتل عنصر من قوات النخبة ضمن “حركة أحرار الشام الإسلامية” جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام طال محاور القتال في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب، ونفذت قوات النظام قصفا مدفعيا أيضاً على دير الأكراد والعالية وكفريدين والخضر وبرزة وتلال كبانة في “جبل التركمان” بريف اللاذقية الشمالي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، استشهاد مدني وإصابة آخرين بجراح، جراء قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في قرية عين لاروز بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث أشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن قوات النظام جدد قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية، مستهدفة كل من عين لاروز والموزرة.