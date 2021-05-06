مقتل عنصر من فصيل “جيش الأحرار” بقصف لقوات النظام شمالي إدلب والفصائل تستهدف آلية تحصين على محاور القتال غربي حلب

قُتل عنصر من فصيل “جيش الأحرار” وأصيب ثلاث عناصر آخرين، جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها قوات النظام، على إحدى نقاطهم العسكرية، على محور معارة النعسان، شمالي إدلب، في حين استهدفت الفصائل المقاتلة، آلية تحصين لقوات النظام “تركس” بصاروخ موجه، على محور قرية البوابية، في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، إلى سقوط عدة قذائف صاروخية على أطراف قرية الزيادية بريف إدلب الغربي، مصدرها قوات النظام، ما أسفر عن استشهاد مواطنة.