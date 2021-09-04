مقتل عنصر من “قسد” في عمليات القنص والاستهدافات المتبادلة مع الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب

محافظة حلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية، على محاور منبج شرق حلب،نتيجة استهدافه من قبل عناصر الفصائل الموالية لتركيا، حيث تشهد محاور ريف حلب الشمالي والشرقي عمليات قنص واستهدافات متبادلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والفصائل والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد”.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس 2 أيلول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ التشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالريف الحلبي، حيث سقطت القذائف الصاروخية التركية على مناطق في قرى عرب حسن والصيادة والدندنية بريف منبج، شمال شرقي حلب.