مقتل عنصر من قسد وجرح آخرين في هجوم مسلح استهدف سيارتين تقلهم بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية هاجموا سيارتين عسكريتين تابعتين لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الحجنة قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أسفر الهجوم المسلح عن سقوط قتيل من عناصر “قسد” ووقوع عدد من الإصابات بصفوف عناصر آخرين ممن كانوا ضمن السيارتين العسكريتين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 621 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 218 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 399 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.