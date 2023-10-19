مقتل عنصر من قوات النظام باستهداف سابق.. وقصف مدفعي يستهدف بلدتين بريفي حلب وإدلب

قتل عنصر من قوات النظام باستهداف لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” قبل يومين لمواقع قوات النظام على محور كفرحلب بريف حلب الغربي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدة تديل بريف حلب الغربي، ومحيط بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 505 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 326 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 232 من العسكريين و 161 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-327 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.