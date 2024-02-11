مقتل عنصر من قوات النظام برصاص الفصائل.. واستهدافات متبادلة على 9 محاور ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

مقتل عنصر من قوات النظام برصاص الفصائل.. واستهدافات متبادلة على 9 محاور ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفربطيخ بريف إدلب الشرقي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وقصفت قوات النظام صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة قريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما ردت الفصائل على القصف، واستهدفت بلدة كفرنبل وقرية الملاجة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأيضا تبادل الطرفان القصف المدفعي على محور كبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 48 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال45 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 13 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

–30 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 9 من “هيئة تحرير الشام”