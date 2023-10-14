مقتل عنصر من قوات النظام بقصف بري تركي على مواقع بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: فارق عنصر من قوات النظام حياته متأثراً بجراحه التي أصيب بها، أمس، نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف في قرى الشيخ عيسى وحربل وتل رفعت بريف حلب الشمالي.

فيما ترجح مصادر المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى لوجود عنصرين آخرين من قوات النظام يتلقون العلاج في مشافي حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، إصابة 3 عناصر من قوات النظام، بقصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة حلب لتلقي العلاج.