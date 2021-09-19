مقتل عنصر من قوات النظام بقصف تركي على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: قُتل عنصر من قوات النظام السوري وجرح اثنان آخران، جراء قصف بالمدفعية الثقيلة نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية صوغاناكة التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.

وفي 15 أيلول، استهدفت القوات التركية والفصائل التابعة لها بأكثر من 30 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في قرى كالوته وبرج القاص والذوق الكبير الخاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف عفرين، شمال غربي حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في 14 أيلول، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت مناطق في كفرانطون وارشادية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محوري كباشين وبرج حيدر ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.