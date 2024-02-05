مقتل عنصر من قوات النظام بقصف تركي على موقع عسكري بالريف الحلبي

محافظة حلب: قتل عنصر من قوات النظام نتيجة استهداف القوات التركية، بالمدفعية الثقيلة، نقطة يتحصن ضمنها العناصر على محور قرية زيوان بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي وبيته بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.