مقتل عنصر من قوات النظام داخل قطعة عسكرية بدرعا

محافظة درعا: قتل عنصر من قوات النظام، بظرف غامض، داخل قطعة عسكرية بدرعا مساء أمس الثلاثاء، على يد عنصر آخر، دون معرفة الأسباب ومصير القاتل.

يشار إلى أن القتيل كان عنصر في فصائل درعا المعارضة وانضم إلى قوات النظام بعد تسوية وضعه.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 416 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 337 شخصا، هم:

– 118 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.