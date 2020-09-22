مقتل عنصر من قوات النظام في ريف اللاذقية.. والفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في الجب الأحمر وسهل الغاب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصر من قوات النظام على محاور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في سهل الغاب بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في محور المشاريع بريف حماة الشمالي الغربي.

وكانت الفصائل الإسلامية قد استهدفت بالقذائف تجمعات قوات النظام على محور الجب الأحمر في جبل الأكراد في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة.

يذكر أن الميليشيات الروسية تتمركز في منطقة الجب الأحمر وقلعة ميزرا.

وكان المرصد السوري رصد، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً مكثفاً استهدف مواقع في قرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين وابديتا والبارة واحسم، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.