مقتل عنصر من قوات النظام في ريف اللاذقية.. والقصف البري يتجدد على قرى سهل الغاب

مقتل عنصر من قوات النظام في ريف اللاذقية.. والقصف البري يتجدد على قرى سهل الغاب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام قنصًا برصاص الفصائل على محور كبانة بريف اللاذقية.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة على سهل الغاب، حيث سقطت قذائف على بلدة الزيارة وقرى خربة الناقوس والحميدية والمشيك في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفًا بريًا من قبل قوات النظام على ريفي حماة وإدلب، حيث قصفت فجر وصباح اليوم الثلاثاء، مناطق في فليفل وبينين وأطراف كنصفرة والبارة والفطيرة بجبل الزاوية، ومحيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.