مقتل عنصر من قوات النظام في قصف مدفعي للجيش التركي على ريف تل أبيض

قُتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر، جراء قصف مدفعي للقوات التركية استهدف قرية قزعلي وصوامعها غرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة.

وقصفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، في 8 حزيران/يونيو، قرية أحمدية الواقعة غربي مدينة تل أبيض، ما تسبب في نشوب حريق في المحاصيل الزراعية هناك.

ورصد المرصد السوري في 4 حزيران/يونيو، مقتل عنصرين من “فيلق المجد” الموالِ لتركيا، وأصيب 4 آخرين جراء عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، على نقاط تمركزهم في المحاور الغربية لمدينة “تل أبيض” بريف الرقة، شمالي شرق سورية.