مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين”.. وقصف يستهدف قريتين جنوبي إدلب

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام المتمركزة في الحواجز المحيطة، قرية الفطيرة ومحيط قرية دير سنبل بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط الفوج 111 بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 51 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 49 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 13 من العسكريين و37 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

–32 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 10 من “هيئة تحرير الشام”