مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشرقي، وقرية كفرتعال بريف حلب الغربي، ضمت منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 69 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 71 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 25 من العسكريين 47 من المدنيين بينهم6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-38 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 16 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر