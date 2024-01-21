مقتل عنصر من قوات النظام وآخر من “الهيئة” على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

مقتل عنصر من قوات النظام وآخر من “الهيئة” على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من بلدة معرة حرمة بريف إدلب إثر عملية انغماسية لـ”الهيئة”، اليوم، على محور رويحة بريف إدلب.

وتستمر الاشتباكات والاستهدافات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها بين قوات النظام والفصائل مخلفة العديد من الضحايا.

وبذلك، يرتفع إلى 30 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال28 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 7 من العسكريين و 30 من المدنيين بينهم طفلين بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 21 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”