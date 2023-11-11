مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة عنصر من أنصار التوحيد بالاستهدافات المتبادلة على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة عنصر من أنصار التوحيد بالاستهدافات المتبادلة على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام، إثر استهدافه من قبل عناصر” هيئة تحرير الشام” على محور الفوج 46 ريف حلب الغربي.

في المقابل، أصيب عنصر من فصيل “أنصار التوحيد” بجروح، إثر استهداف موقعهم، من قبل عناصر قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، على محور آفس بريف إدلب الشرقي.

وبذلك، يرتفع إلى 568 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 382 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 254 من العسكريين و 191 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-357 عنصر من قوات النظام بينهم 25 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 86 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.