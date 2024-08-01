مقتل عنصر من قوات النظام.. وقصف عنيف يستهدف أرياف حلب وحماة وإدلب

قتل عنصر من قوات النظام برصاص قناص، مصدره عناصر هيئة تحرير الشام المتواجدين على محور بينين وحرشها جنوبي إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف الهاون، قرية العنكاوي بسهل الغاب غربي حماة.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، كل من كفرعمة والقصر والأتارب وبحفيس غربي حلب، والرويحة وبينين ومحيط شنان والفطيرة ومحيط كنصفرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وبذلك، يرتفع إلى 275 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 251 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 114 من العسكريين بينهم جندي تركي، و111 من المدنيين بينهم 3 سيدات و 18 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 25 من المدنيين بينهم 12 طفل و سيدتين.

– 169 من قوات النظام بينهم 18 ضابط

– 65 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– 2 من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– 2 من الجهاديين بينهم جهادي من أصول تركية.

– واحد من فرقة الحمزة

– 3 من فيلق الشام

– 1 من المقاومة الشعبية” العاملة ضمن فصائل “الفتح المبين”.

– 1 من كتائب “ثوار الشام” العاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”