مقتل عنصر من قوات “النمر” بعد أسابيع من إصابته في اشتباكات الملاجة بريف إدلب

مقتل عنصر من قوات “النمر” بعد أسابيع من إصابته في اشتباكات الملاجة بريف إدلب

فارق عنصر من قوات النظام حياته، اليوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها على محور الملاجة قبل نحو 6 أسابيع، إثر الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة، والفصائل الجهادية والإسلامية من جهة أخرى، أثناء محاولة استعادة السيطرة على نقاط في المنطقة.

والعنصر من مرتبات الفرقة 25 مهام خاصة الموالية لروسيا ويقودها العميد سهيل الحسن المعروف بـ” النمر”.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.

وبذلك، يرتفع إلى 552 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال363 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-348 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.