مقتل عنصر من قوات مجلس منبج العسكري بقصف مدفعي تركي على ريف منبج

محافظة حلب: قتل عنصر عسكري من قوات مجلس منبج العسكري متأثرا بجراح أصيب بها يوم أمس، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية على جبل الصيادة بريف منبج شرقي حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، استهداف طائرات مسيرة تركية مواقع في صرين بريف عين العرب شرقي حلب، أسفرت عن مقتل 3 عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تصعيدا لافتا من قبل سلاح الجو التركي، استهدف مواقع وبنى تحتية في مناطق متفرقة، خلفت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.