مقتل عنصر من مجلس منبج العسكري جراء الاشتباكات مع الفصائل الموالية لتركيا قرب خطوط التماس في ريف منبج

قتل عنصر من مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد”، صباح اليوم، جراء الاشتباكات العنيفة بين قوات “المجلس العسكري” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل للأخيرة على مواقع الأولى، على أحد محاور قرية الحلونجي على خطوط التماس بريف منبج شرق حلب.

وكانت القوات التركية قد ارتكبت مجزرة، في 28 تموز الفائت، بحق عائلة في محيط قرية “قرط ويران” الخاضعة لنفوذ “مجلس الباب العسكري” في ريف مدينة منبج شرق حلب، حيث استشهد 6 من عائلة واحدة بينهم أطفال وجرح أكثر من 6 بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف القاعدة العسكرية التركية في قرية الشيخ ناصر لمنازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.

واستهدفت “قسد” تجمعات القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.