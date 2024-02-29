مقتل عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” باشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة ديرالزور: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وعناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” من جهة أخرى بالقرب من جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور، مما أدى لمقتل عنصر من الأخيرة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات النظام المتمركزة بمدينة الميادين غربي دير الزور بالقذائف، منطقة الجبالات ومقرات “قسد” في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية.

من جهتها ردت قوات سوريا الديمقراطيّة، من نقاطها في بلدة الحوايج بقصف شارع الكورنيش والسوق عند الجراديق بمدينة الميادين بريف ديرالزور، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 2، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران “التحالف الدولي” في سماء ريف ديرالزور الشرقي.