مقتل عنصر من هيئة تحرير الشام بانفجار لغم قرب نقاط التماس مع قوات النظام في ريف حلب

قُتل عنصر في هيئة تحرير الشام، اليوم، نتيجة انفجار لغم متقدم قرب نقاط التماس مع قوات النظام على محور بسرطون بريف حلب.

وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في المواقع التي شهدت عمليات عسكرية، إضافة إلى مواقع ونقاط التماس التي تفصل بين القوى العسكرية.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 13 أكتوبر، مقتل عنصرين من فصيل صقور الشام، نتيجة انفجار لغم أرضي قرب خطوط التماس مع قوات النظام، على محور قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي.

كما أصيب 3 عناصر من الفصائل المقاتلة، في 6 أكتوبر، بانفجار لغم أرضي متقدم على محاور قرية ترملا في جبل الزاوية.