مقتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” وآخر من قوات النظام بعمليتي قنص متبادلة.. وإصابة مواطن بقصف مدفعي على بلدة بريف إدلب

مقتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” وآخر من قوات النظام بعمليتي قنص متبادلة.. وإصابة مواطن بقصف مدفعي على بلدة بريف إدلب

أصيب شاب بجراح جراء قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي السياق، قتل عنصر من قوات النظام قنصاَ برصاص “هيئة تحرير الشام” على محور الكبية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

كما قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” قنصاً برصاص قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 50 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 48 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 13 من العسكريين و37 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

–31 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 10 من “هيئة تحرير الشام”