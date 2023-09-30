مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات النظام بانفجار لغم أرضي غربي الرقة

محافظة الرقة: قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر بجروح بليغة إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب قرب حقل غاز الزملة وهو نقطة عسكرية جنوب غربي الرقة، خلال تجولهما في المنطقة بدورية اعتيادية.

وتتواجد قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في عدة مواقع في منطقة الحقل لحمايته من هجمات التنظيم.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا في 7 آب الفائت مقتل 3 عناصر من الميليشيات الإيرانية جراء انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون بسيارتهم أثناء قيامهم بدورية عسكرية بين قريتي الطيبة والكوم على طريق السخنة – الرقة في ريف حمص الشرقي، حيث جرى نقل القتلى إلى مستوصف مدينة السخنة، ثم قامت الميليشيات بنقلهم باتجاه جهة مجهولة لدفنهم، ووفقاً للمعلومات فإن القتلى من جنسيات غير سورية.