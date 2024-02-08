مقتل عنصر يعمل لصالح المخابرات العسكرية بكمين بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: فارق الحياة عنصر من قوات النظام يعمل لصالح شعبة المخابرات العسكرية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، إثر كمين نفذه مجهولين، قبل عدة أيام، في بلدة الجبة بريف دمشق.

وأشار المرصد السوري في 6 شباط الجاري، إلى أن عنصرين من فرع الأمن الجنائي التابع لقوات النظام أصيبا بجراح، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعة من المطلوبين جنائياً في جبة القلمون بريف دمشق، فيما تمكن عناصر الأمن الجنائي من إصابة أحد المطلوبين واعتقاله.