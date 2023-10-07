مقتل عنصر يعمل لصالح المخابرات العسكرية برصاص مسلحين مجهولين في مدينة داعل بريف درعا

محافظة درعا: قتل عنصر يعمل لصالح المخابرات العسكرية إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بالرصاص بشكل مباشر في مدينة داعل بريف درعا.

يشار بأن القتيل، عمل سابقاً ضمن صفوف الفصائل المحلية قبل اتفاقية التسوية والمصالحة في العام 2018.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 397 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 322 شخصا، هم:

-108 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 21 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.