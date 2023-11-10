مقتل فتى بريف حلب الشرقي قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية

محافظة حلب: قتل فتى إثر قنصه من قبل أحد الحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بالقرب من جسر الشيوخ على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات”، قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 23 أيلول الفائت مقتل شاب بطلق ناري مجهول المصدر، أثناء تواجده على ضفاف نهر الفرات على خطوط التماس الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق فصائل “الجيش الوطني” بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ويشار إلى أن المقتول مُهجر وينحدر من مدينة القورية بريف دير الزور.