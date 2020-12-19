مقتل قائد عسكري بـ”فيلق الشام” متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار في ريف عفرين

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل قيادي ضمن “فيلق الشام” الموالي لتركيا، متأثرا بإصابته جراء انفجار لغم أرضي على محور قرية باعي بريف عفرين، شمالي غربي حلب، في الرابع من كانول الأول الجاري، وينحدر القيادي من مدينة معضمية الشام بريف دمشق، وهو المسؤول العسكري عن محاور باصوفان وباعي وبرج حيدر في ريف حلب.

ونشر المرصد السوري، في 4 ديسمبر/كانون الأول، أن عنصر من فصيل “فيلق الشام” الإسلامي المقرب من تركيا، قضى متأثرا بجراحه التي أصيب بها مع قيادي عسكري في “الفيلق”، ظهر اليوم، بانفجار لغم أرضي في قرية باعي الواقعة غربي مدينة عفرين بريف حلب.