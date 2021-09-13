مقتل قائد عسكري بـ “فرقة الحمزة” مع اثنين من مرافقيه بانفجار وقع في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجار في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمالي غرب حلب، عصر اليوم الاثنين، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة من نوع “فان” كانت تقل قائد عسكري في “فرقة الحمزة” الموالية لأنقرة واثنين من مرافقيه، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وفي الخامس من سبتمبر/أيلول، الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان،إلى أن دوي انفجار متوسط الشدة سُمع في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل مايسمى”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة من نوع “سانتافيه” أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حريق في محل بيع الوقود وحدوث أضرار مادية في مكان الانفجار.