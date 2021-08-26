مقتل قاضٍ في عملية اغتيال جديدة في ريف درعا 

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، قاضي يعمل في مجال العقارات، جنوب غرب مدينة نوى بريف درعا، ما أدى إلى مقتله متأثرًا بالجراح التي أصيب بها.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1170 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 818، وهم:243 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 373 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 143 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.