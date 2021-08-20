مقتل قيادي سابق في الفصائل المعارضة بقصف بري لقوات النظام على الأحياء السكنية في درعا

مقتل قيادي سابق في الفصائل المعارضة بقصف بري لقوات النظام على الأحياء السكنية في درعا

محافظة درعا: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل المواطن محمد هلال زطيمة، جراء قصف قوات النظام على حي طريق السد بقذائف الهاون.

وعرف “الزطيمة” بمعارضته للنظام وجرأته، حيث ظهر في شريط مصور سابق وهو يرد على عقيد في قوات النظام بمقولة “معلمك وينو”.

وعمل “الزطيمة” قيادي في “لواء التوحيد” المعارض للنظام، قبل اتفاق التسوية في درعا عام 2018، واعتزاله السلاح.

ولاتزال المفاوضات متعثرة، لليوم السادس على التوالي منذ بداية تنفيذ الخارطة الروسية، حيث تجتمع اللجان المركزية في درعا واللجنة الأمنية برعاية روسيا، دون التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في درعا البلد بقذائف الدبابة والهاون والرشاشات الثقيلة، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة دارت بين المسلحين المحليين وقوات النظام على أطراف الأحياء المحاصرة ليلًا

كما قصفت قوات النظام الطريق الواصل بين اليادودة وطفس قرب منطقة البحوث العلمية بقذائف المدفعية.

وفي 18 آب رصد المرصد السوري، خروج مظاهرات في مدن وبلدات محافظة درعا، رفضًا لبنود خارطة الحل الروسية، حيث خرج العشرات في مدينة جاسم وبلدة حيط ومدينة طفس والمزيريب.

وهتف المتظاهرون ضد قوات النظام التي تحاصر مدينة درعا البلد منذ ما يزيد عن 50 يومًا.

وتشهد مدينة درعا تدهورًا في الحالة الإنسانية، وسط نقص بالخبز والمواد الغذائية، ومياه الشرب والأدوية والمحروقات، فيما لا يزال معبر السرايا مغلقًا حتى الآن.