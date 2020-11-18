مقتل قيادي ضمن “الأسايش” في عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور- المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى إطلاق النار على قيادي في الأسايش برفقة ابن عمه في قرية الزر، ما أدى لمقتلهما بعد نقلهما إلى المشفى، يأتي ذلك في ظل النشاط المتواصل بشكل متصاعد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 594 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 208 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 382 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.