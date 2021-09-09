مقتل قيادي ضمن “الدفاع الوطني” في انفجار قرب الحدود الإدارية بين الرقة وحلب

انفجرت الليلة الماضية عبوة ناسفة بسيارة تضم قيادات عسكرية من قوات “الدفاع الوطني” على طريق حلب الرقة قرب بلدة مسكنة على الحدود الإدارية بين الرقة وحلب، ما أدى إلى مقتل قائد عسكري في قوات “الدفاع الوطني” جراء وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1546 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1044 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.