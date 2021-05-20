مقتل قيادي ضمن “الفوج السادس” في كمين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق الفرات

محافظة دير الزور: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل قيادي عسكري في “الفوج السادس”، جراء كمين لمسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد وصول قوة عسكرية من اللواء كتعزيزات لمنطقة الهجوم الذي استهدف قيادي في لواء البصيرة خلال الساعات الفائتة، حيث كان المرصد السوري أشار إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، استهدفوا قيادي في لواء البصيرة التابع لمجلس دير الزور العسكري، في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة القيادي بجروح خطيرة، و3 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق ذلك، وصلت مؤازرة من لواء البصيرة، لينفجر لغم قرب تجمع آلياتهم، ما أدى إلى مقتل عنصر في “قسد”.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي والعناصر كانوا في طريق العودة ضمن دورية لمراقبة المعابر النهرية في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 751 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 261 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 485 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.