مقتل قيادي في”الجبهة الوطنية” جراء استهدافه بطائرة مسيرة جنوب مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرة استطلاع مذخرة يرجح أنها تابعة للميليشيات الموالية لإيران، لسيارة قيادي في “الفرقة الأولى مشاة”، التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، وذلك على محور البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتله على الفور.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 22 مايو، إلى عثور فرق الإنقاذ على هوية أحد القتلى في قصف الطائرة المسيرة التي يرجح بأنها تابعة لـ”التحالف الدولي” ، حيث استهدفت سيارة على طريق الشيخ اسكان في ريف جنديرس غرب حلب، وقالت المصادر بأن أحد القتلى قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويتنقل باستمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس، بينما احتجزت القوات التركية على المصاب الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.

ورصد المرصد السوري، طائرة دون طيار لم تعرف هويتها، استهدفت في الـ 21 مايو الجاري، سيارة عسكرية على طريق الشيخ اسكان جنوب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لمقتل من كان بداخل السيارة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية من كانوا بداخل السيارة المدمرة، وسط اندلاع النيران وتفحم الجثث.