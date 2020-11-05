مقتل قيادي في فيلق إسلامي وإصابة والده بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل قيادي عسكري في فيلق الشام الموالي لتركيا وأصيب والده بجروح خطيرة، ليلة أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من المجلس المحلي لمدينة الباب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، هجوماً مسلحاً نفذه مجهولون، على سيارة عسكرية تابع للجيش الوطني الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين شمال غرب حلب، ما أدى إلى مقتل مقاتل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.