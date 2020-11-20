مقتل قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” برصاص مجهولين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل النشاط المتواصل لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي مناطق ريف دير الزور الشرقي على وجه التحديد.

وثّق المرصد السوري مقتل قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” جراء إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 596 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 208 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 384 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.