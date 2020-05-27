مقتل قيادي متأثرا بجراحه إثر هجوم مسلح في ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: توفي قيادي في لجنة درعا المركزية متأثرا بأصابته، اليوم،.جراء كمين تعرض له قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، محاولة اغتياله مع اثنان من مرافقيه، ما أدى إلى إصابتهم جميعا، وذلك بعد أن فتح مجهولون نيران رشاشاتهم باتجاههم.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 479، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 313، وهم: 77 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 164من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و49 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.