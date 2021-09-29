مقتل قيادي مجموعة محلية في الفرقة الرابعة في ريف درعا

محافظة درعا: قتل قيادي مجموعة محلية تابعة للفرقة الرابعة في بلدة تسيل غربي درعا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها صباح اليوم، برصاص مسلحين اقتحموا مكتبًا تجاريًا، واستهدفوه بعدة طلقات نارية، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

والجدير بالذكر أن القتيل انضم مع مجموعته التي كان يقودها للفرقة الرابعة في بلدة تسيل غربي درعا، بعد اتفاق التسوية في العام 2018.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1181 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 843، وهم: 247 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 387 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و149من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.