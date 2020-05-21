مقتل قيادي من “تحرير الشام” جراء انفجار استهدفه في مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة إدلب صباح اليوم الخميس، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة قيادي في صفوف “هيئة التحرير الشام” ينحدر من ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتله على الفور، بالإضافة لوقوع بعض الأضرار المادية في محيط مكان الانفجار.

وأشار المرصد السوري في الـ5 من مايو، أن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مقر لمدفعية أحرار الشام الواقع على أطراف بلدة الفوعة في ريف إدلب، حيث تصدى عناصر أحرار الشام لهم واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المهاجمين.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين أوقفوا سيارة عسكرية تتبع لفيلق الشام على طريق إدلب-معرة مصرين، وحاولوا سرقة السيارة، دون ورود معلومات إضافية.